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  4. Sağlıklı baharat oldu mu size 'hileli' baharat! Bakanlık, o sahtekarları da isim isim verdi

Sağlıklı baharat oldu mu size 'hileli' baharat! Bakanlık, o sahtekarları da isim isim verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tağşiş listesine göre, en az domuz eti kadar dikkat çekici bir diğer konu da baharatlar oldu. Bakanlık, tek tek ürünlerinde hileye başvuran baharat firmalarını açıkladı

Sağlıklı baharat oldu mu size 'hileli' baharat! Bakanlık, o sahtekarları da isim isim verdi - Sayfa 1

Yemeklere, salatalara, soslara ve hatta tatlılara dahi eklenen baharat, Türkiye'de en sık kullanılan gıda ürünlerinin başında gelmektedir. Özellikle pul biber, karabiber ve kimyon her mutfakta bulunur.

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Sağlıklı baharat oldu mu size 'hileli' baharat! Bakanlık, o sahtekarları da isim isim verdi - Sayfa 2

Ancak bu kadar sıkça kullandığımız baharatlarda da hile tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tağşiş listesine göre çoğu baharatın içerisinde yabancı madde ve gıda boyası gibi kanserojen maddeler bulundu. İşte Bakanlığın tapşiş listesine göre ürünlerinde hile tespit edilen baharat firmaları:

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Sağlıklı baharat oldu mu size 'hileli' baharat! Bakanlık, o sahtekarları da isim isim verdi - Sayfa 3

1. DND KURUMSAL GIDA SANAYİ VE ANONİM ŞİRKETİ MAHİR KENT Kekik Yabancı Madde Tespiti

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Sağlıklı baharat oldu mu size 'hileli' baharat! Bakanlık, o sahtekarları da isim isim verdi - Sayfa 4

2. MERGEN GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YEŞİL AKTAR BAHARAT Kekik Yabancı Madde Tespiti

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