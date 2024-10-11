Sağlıklı baharat oldu mu size 'hileli' baharat! Bakanlık, o sahtekarları da isim isim verdi

Ancak bu kadar sıkça kullandığımız baharatlarda da hile tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tağşiş listesine göre çoğu baharatın içerisinde yabancı madde ve gıda boyası gibi kanserojen maddeler bulundu. İşte Bakanlığın tapşiş listesine göre ürünlerinde hile tespit edilen baharat firmaları: