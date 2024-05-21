Sağlıkta yeni dönem başlıyor: Artık SGK karşılayacak
Uzaktan muayene masrafları artık Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak. Doktorlar gerekli gördüğü takdirde rapor ve reçete yazabilecek.
Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde artık uzaktan muayene yapılacak. Muayene ücreti Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılayacak.
Uzaktan muayene için Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) randevu alınacak. NTV'de yer alan habere göre, randevu alınan hastane için uzaktan muayene günde bir adetle sınırlandırıldı. SGK, aynı hastanede aynı hasta için günde sadece bir uzaktan muayene ücretini karşılayacak. Doktorlar gerekli gördüğü takdirde rapor ve reçete yazabilecek.
Uzaktan muayeneler, uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilecek.
SGK, hastanın aynı hastaneye (acil servise başvurular hariç) aynı uzmanlık dalı için on gün içinde yapılacak yeni uzaktan muayene bedellerini karşılamayacak. Randevu alınan hastane için uzaktan muayene günde bir adetle sınırlandırıldı.
Doktorlar, muayene sonrasında tedaviye yönelik e-reçete ile ilaç yazabilecek ve bu ilaçlar SGK ile anlaşmalı eczanelerden alınabilecek. Ayrıca, doktorlar gerekli gördüğü takdirde hasta için e-rapor da düzenleyebilecek.
Uzaktan muayene, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti kuruluşlarınca verilecek. İkinci basamak hastaneler, eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri (TIP merkezleri), entegre ilçe hastanelerinden oluşuyor. Üçüncü basamak ise eğitim ve araştırma hastanelerinden oluşuyor. Tüm şehir hastaneleri üçüncü basamakta bulunuyor.