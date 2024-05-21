Sağlıkta yeni dönem başlıyor: Artık SGK karşılayacak

Uzaktan muayeneler, uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilecek.

SGK, hastanın aynı hastaneye (acil servise başvurular hariç) aynı uzmanlık dalı için on gün içinde yapılacak yeni uzaktan muayene bedellerini karşılamayacak. Randevu alınan hastane için uzaktan muayene günde bir adetle sınırlandırıldı.

Doktorlar, muayene sonrasında tedaviye yönelik e-reçete ile ilaç yazabilecek ve bu ilaçlar SGK ile anlaşmalı eczanelerden alınabilecek. Ayrıca, doktorlar gerekli gördüğü takdirde hasta için e-rapor da düzenleyebilecek.