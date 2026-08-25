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  4. Sahilde gizemli madde paniği! Sırrı TÜBİTAK çözecek

Sahilde gizemli madde paniği! Sırrı TÜBİTAK çözecek

Samsun sahilinde farklı noktalarında görülen, içeriği henüz belirlenemeyen toz halindeki şüpheli maddeden numune alındı. Numunelerin inceleme yapılmak üzere TÜBİTAK'a gönderileceği öğrenildi. Maddenin niteliği ve çevre ile insan sağlığı açısından muhtemel riskleri, yapılacak analizlerin ardından netlik kazanacak.

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Sahilde gizemli madde paniği! Sırrı TÜBİTAK çözecek - Sayfa 1

Atakum ilçesi, İncesu Yalı Mahallesi sahilinde çuvallar içerisinde kıyıya ulaşan toz halindeki maddeleri gören vatandaşların ihbarı üzerine ekipler bölgede inceleme başlattı.

Yapılan kontrollerde söz konusu maddenin sahilin yalnızca bir noktasında değil, farklı bölgelerde de görüldüğü belirlendi.

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Sahilde gizemli madde paniği! Sırrı TÜBİTAK çözecek - Sayfa 2

Sahilde ekipler tarafından toplanan maddeler güvenli bir alana taşınırken, incelemelerde kullanılmak üzere numuneler alındı.

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Sahilde gizemli madde paniği! Sırrı TÜBİTAK çözecek - Sayfa 3

Numuneler TÜBİTAK'a gönderilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, sahilden alınan numunelerin İstanbul'daki TÜBİTAK'a gönderilerek analiz edilmesi planlanıyor. Maddenin kesin olarak hangi içeriğe sahip olduğunun, TÜBİTAK'ta yapılacak incelemelerin ardından tespit edilmesi bekleniyor.

Analiz sonuçlarıyla birlikte maddenin insan sağlığı ve çevre açısından herhangi bir risk oluşturup oluşturmadığının da netleşmesi öngörülüyor.

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Sahilde gizemli madde paniği! Sırrı TÜBİTAK çözecek - Sayfa 4

Sahilde ekipler tarafından toplanan maddenin sızdırmaz bir alanda muhafaza edilerek inceleme sonuçlarının beklendiği öğrenildi.

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