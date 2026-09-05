Sahili kapladı! Koparmanın cezası el yakıyor: 699 bin TL
Hatay'ın Samandağ ilçesinin sahili koruma altındaki endemik bitki türü olan kum zambaklarıyla süslendi. Sahilde güzel görüntüler oluşturan kum zambaklarını koparmanın cezası 699 bin 245 TL olduğu belirtildi.
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Beyaz renkli çiçekleri ve kokusuyla hayranlık uyandıran kum zambakları, tatilcilerin yanı sıra fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.
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