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  4. Sahili kapladı! Koparmanın cezası el yakıyor: 699 bin TL

Sahili kapladı! Koparmanın cezası el yakıyor: 699 bin TL

Hatay'ın Samandağ ilçesinin sahili koruma altındaki endemik bitki türü olan kum zambaklarıyla süslendi. Sahilde güzel görüntüler oluşturan kum zambaklarını koparmanın cezası 699 bin 245 TL olduğu belirtildi.

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Sahili kapladı! Koparmanın cezası el yakıyor: 699 bin TL - Sayfa 1

Samandağ sahili her yıl olduğu gibi koruma altındaki kum zambaklarıyla bezendi.

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Sahili kapladı! Koparmanın cezası el yakıyor: 699 bin TL - Sayfa 2

Beyaz renkli çiçekleri ve kokusuyla hayranlık uyandıran kum zambakları, tatilcilerin yanı sıra fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

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Sahili kapladı! Koparmanın cezası el yakıyor: 699 bin TL - Sayfa 3

Kum zambakları nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında tutuluyor.

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Sahili kapladı! Koparmanın cezası el yakıyor: 699 bin TL - Sayfa 4

Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan endemik bitki türleri arasında yer alan kum zambaklarını koparmanın cezası, 699 bin 245 TL olduğu belirtildi.

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