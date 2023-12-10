Sakarya'da sağanak: Yerleşim alanlarını su bastı Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu ve Kocaali ilçelerinde sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı yerleşim alanları ve yolları su bastı, heyelan meydana geldi.

Kent genelinde iki gündür etkili olan sağanak dolayısıyla Karasu'daki Darıçayırı Deresi ile Sakarya Nehri'nin taşması sonucu su baskınları oldu. 1 | 11

Taşkınlar sonucu Darıçayırı, Manavpınarı, Tuzla, Hürriyet ve Akkum mahallelerindeki bazı evlerin bahçeleri, iş yerleri, tarım arazileri, tavuk kümesleri ve ahırları su bastı. 2 | 11

Bölgeye sevk edilen Devlet Su İşleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ve Karasu Belediyesi ekipleri, taşkınların olduğu alanda çalışma yürütüyor. 3 | 11