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Sakarya'da sağanak: Yerleşim alanlarını su bastı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu ve Kocaali ilçelerinde sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı yerleşim alanları ve yolları su bastı, heyelan meydana geldi.

Sakarya'da sağanak: Yerleşim alanlarını su bastı - Sayfa 1

Kent genelinde iki gündür etkili olan sağanak dolayısıyla Karasu'daki Darıçayırı Deresi ile Sakarya Nehri'nin taşması sonucu su baskınları oldu.

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Sakarya'da sağanak: Yerleşim alanlarını su bastı - Sayfa 2

Taşkınlar sonucu Darıçayırı, Manavpınarı, Tuzla, Hürriyet ve Akkum mahallelerindeki bazı evlerin bahçeleri, iş yerleri, tarım arazileri, tavuk kümesleri ve ahırları su bastı.

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Sakarya'da sağanak: Yerleşim alanlarını su bastı - Sayfa 3

Bölgeye sevk edilen Devlet Su İşleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ve Karasu Belediyesi ekipleri, taşkınların olduğu alanda çalışma yürütüyor.

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Sakarya'da sağanak: Yerleşim alanlarını su bastı - Sayfa 4

Kocaali ilçesinde de sağanak nedeniyle Caferiye, Melen, Kozluk ve Bezirgan mahallelerinde yol üzerindeki menfezlerin tıkanması nedeniyle taşkınlar oluştu. Yollardaki su birikintileri, ulaşımda aksamalara neden oldu.

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