Salı günü için saat verildi, önleminizi alın! Şişli, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Esenyurt, Esenler...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 22 ilçede 2 Eylül salı günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu.

Planlı yatırım, bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında yapılacak kesintilerin hangi saatlerde ve hangi mahallelerde olacağı da detaylı şekilde açıklandı.

İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?

İşte 2 Eylül tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi programı…