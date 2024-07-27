Salih Yıldız kimdir? Judocu Salih Yıldız’ın kariyeri nasıl?
Salih Yıldız, 2024 Paris Olimpiyatlarında çeyrek finalde son dünya şampiyonu rakibini yenerek adını yarı finale yazdırdı. Peki, Salih Yıldız kimdir? Judocu Salih Yıldız’ın kariyeri nasıl? İşte detaylar…
Salih Yıldız kimdir?
1 Ocak 2001 yılında Iğdır’da doğan Salih Yıldız, Türk judocudur.
Yıldız judoya 2012'de başladı. 2023 yılına kadar 10 kez Türkiye Şampiyonluğu kazandı.
2018'de Sarajevo'da düzenlenen Avrupa Cadet Judo Şampiyonasında bronz madalyanın sahibi oldu. 2019'da Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda -60 kilo finalinde Azeri rakibi Rövşen Aliyev'i yenerek Avrupa şampiyonu olurken, 2020 Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda ise bronz madalya kazandı.
2019'da Marakeş'te düzenlenen Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. 2022'de Abu Dabi, 2023'te Zagreb ve Tel Aviv'de, 2024'te Antalya, Taşkent'te düzenlenen Grand Slamlerde bronz madalyaların sahibi oldu. Zagreb'de düzenlenen 2024 Avrupa Judo Şampiyonası'nda -60 kilo yarı finalinde İspanyol rakibi Francisco Garrigós'ya yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.
2024 Dünya Judo Şampiyonası sonucunda Yaz Olimpiyatlarına katılmaya hak kazandı.
Yıldız Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitimine devam etmektedir.