Samsun için kritik deprem uyarısı: 'Çok uzak değil'

"Dikey mimari artıyor, risk büyüyor"

Kentte özellikle dikey yapılaşmanın arttığına dikkat çeken Aylar, bunun ileride büyük sorunlara yol açabileceğini ifade ederek, "Şu an özellikle dikey anlamda şehir gitgide büyüyor. Bu bizim için ileride büyük sıkıntılara yol açabilir. Samsun merkezde ve ilçelerimizde riskli bölgelerimiz var. Özellikle merkezde yamaç araziler heyelan duyarlılığı fazla olan yerlerdir. Hep şöyle düşünüyorlar: ‘Depreme dayanıklı evler yaparsak kurtarırız.' Depreme dayanıklı ev yapsanız bile heyelana dayanıklı olmayabiliyor" diye konuştu.