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  4. Şanlıurfa 5,4 şiddetiyle sallandı! Prof. Dr. Ercan yorumladı: Başka depremleri tetikler mi?

Şanlıurfa 5,4 şiddetiyle sallandı! Prof. Dr. Ercan yorumladı: Başka depremleri tetikler mi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlgili deprem sonrası sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Prof. Dr. Ercan, "Bu bir önce deprem değildir. Bozova kırığının bundan daha büyük bir deprem üretmesi beklenmez" ifadelerini kullandı.

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Şanlıurfa 5,4 şiddetiyle sallandı! Prof. Dr. Ercan yorumladı: Başka depremleri tetikler mi? - Sayfa 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Şanlıurfa Karaköprü olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Şanlıurfa 5,4 şiddetiyle sallandı! Prof. Dr. Ercan yorumladı: Başka depremleri tetikler mi? - Sayfa 2

Depremin, yerin 7,39 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Şanlıurfa merkezli deprem, kent merkezinin yanı sıra Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'da da hissedildi.

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Şanlıurfa 5,4 şiddetiyle sallandı! Prof. Dr. Ercan yorumladı: Başka depremleri tetikler mi? - Sayfa 3

Söz konusu sarsıntı sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

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Şanlıurfa 5,4 şiddetiyle sallandı! Prof. Dr. Ercan yorumladı: Başka depremleri tetikler mi? - Sayfa 4

Prof. Dr. Ercan, "Bu bir önce deprem değildir. Bozova kırığının bundan daha büyük bir deprem üretmesi beklenmez. Şanlıurfa’ya geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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