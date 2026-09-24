Şanlıurfa 5,4 şiddetiyle sallandı! Prof. Dr. Ercan yorumladı: Başka depremleri tetikler mi?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlgili deprem sonrası sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Prof. Dr. Ercan, "Bu bir önce deprem değildir. Bozova kırığının bundan daha büyük bir deprem üretmesi beklenmez" ifadelerini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Şanlıurfa Karaköprü olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yerin 7,39 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Şanlıurfa merkezli deprem, kent merkezinin yanı sıra Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'da da hissedildi.
Söz konusu sarsıntı sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.