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Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde deprem! Daha büyüğü olur mu? Prof. Dr. Okan Tüysüz'den açıklama

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Peki bölgede daha büyük bir deprem olur mu? "Bu fayın 7'ye varacak deprem üretme potansiyeli var diyen Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, çok merak edilen soruya yanıt verdi.

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Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde deprem! Daha büyüğü olur mu? Prof. Dr. Okan Tüysüz'den açıklama - Sayfa 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.40'da merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Deprem 7,39 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde deprem! Daha büyüğü olur mu? Prof. Dr. Okan Tüysüz'den açıklama - Sayfa 2

Peki bölgede daha büyük bir deprem olur mu? "Bu fayın 7'ye varacak deprem üretme potansiyeli var diyen Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, çok merak edilen soruya yanıt verdi

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Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde deprem! Daha büyüğü olur mu? Prof. Dr. Okan Tüysüz'den açıklama - Sayfa 3

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV yayınına katılarak depremi değerlendirdi.

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Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde deprem! Daha büyüğü olur mu? Prof. Dr. Okan Tüysüz'den açıklama - Sayfa 4

Bölgede 6 Şubat'tan bu yana bir deprem hareketliliği yaşandığına dikkat çeken Tüysüz, "Bu deprem Bozova Fayı dediğimiz, Atatürk Barajı'nın gövdesine paralel olarak uzanan 70 kilometre civarındaki bir fayda meydana geldi" dedi.

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