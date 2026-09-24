Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde deprem! Daha büyüğü olur mu? Prof. Dr. Okan Tüysüz'den açıklama
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Peki bölgede daha büyük bir deprem olur mu? "Bu fayın 7'ye varacak deprem üretme potansiyeli var diyen Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, çok merak edilen soruya yanıt verdi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.40'da merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Deprem 7,39 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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Peki bölgede daha büyük bir deprem olur mu? "Bu fayın 7'ye varacak deprem üretme potansiyeli var diyen Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, çok merak edilen soruya yanıt verdi
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