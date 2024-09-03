Şanlıurfa'da yol çalışmasında bulundu, dünyada eşi benzeri çok az: 2 milyon yıllık
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol yapım çalışması sırasında ortaya çıkan doğa harikası ve dünyada eşi benzerine çok az rastlanan bazalt sütunlar bulundu.
Karayolları ekipleri tarafından yapımı devam eden Siverek-Kahta Karayolu çalışmalarının 30'uncu kilometresinde ortaya çıkan bazalt sütunların, bölge turizmi açısından önemli bir rol oynaması bekleniyor.
Dünyada eşi ve benzerine çok az rastlanan bu sütunlar, UNESCO tarafından Kuzey İrlanda'da 12 metre yüksekliğe sahip ve sayıları 40 bini bulan benzer sütunlar olarak 1986 yılında Dünya Mirası listesine alındı.
Türkiye'de ise Manisa'da Kula-Salihli'de bulunan benzer sütunlar, bölge jeopark alanı olarak ilan edilmişti.
Bölge sakinleri ve vatandaşlar, dünyada ender görülen doğa harikası bu sütunların bulunduğu bölgenin bir an önce jeopark ilan edilip, yakınında devam eden karayolu çalışmasının sütunlara zarar vermemesi için çalışmaların yapılmasını istedi.