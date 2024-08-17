Şanlıurfa'daki üreticiler "Alo Ziraat Doktorum Projesi" ile bahçelerindeki sorunu çözüyor

Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, üreticilerin yaşadıkları sorunları gidermek için sürekli olarak sahada olduklarını söyledi.

Üreticilerin sorunlarına daha hızlı çözüm geliştirebilmek adına Alo Ziraat Doktorum Projesi'ni de hayata geçirdiklerini anlatan Aksoy, şöyle konuştu:

"Oluşturduğumuz bir hat var. Bu hat üzerinden gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Kendimiz çözemediğimiz zaman üniversitedeki hocalarımızla bir araya geliyoruz. Etkin ve kesin çözümleme yapabilmek adına da eşleştirme yaptık. Bu anlamda tarla, bahçe, endüstriyel bitkilerde ayrı, hayvancılıkta, balıkçılıkta, arıcılıkta ayrı bir ekip sorunları çözmeye çalışıyor. Herkes kendi alanındaki çağrıya cevap veriyor."

Sistemin verimli olduğunu belirten Aksoy, "Bizim yaptığımız iş aslında hastanın ayağına doktoru götürmek. Telefondan ve görüntülerden veya videolardan biz işi çözebiliyorsak hiç tarlaya gitmeden işlemi bitirmiş oluyoruz. Üreticimiz problemini anlatıyor. Eğer biz telefonla çözemezsek gelip bizim arkadaşlarımız ve üniversite hocalarımız, tarlaya gidip problemi çözmeye çalışıyoruz." dedi.