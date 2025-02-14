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  4. Santorini’de deprem fırtınası sürüyor! Uzmanlar uyarıyor: 6 cm’lik kayma var

Santorini’de deprem fırtınası sürüyor! Uzmanlar uyarıyor: 6 cm’lik kayma var

Yunanistan’ın Santorini Adası’ndaki deprem fırtınası ve volkanik aktiviteler devam ediyor. Uzmanlar bölgedeki volkanik kaldera adı verilen alanın hareketliliğine dikkat çekiyor.

Santorini’de deprem fırtınası sürüyor! Uzmanlar uyarıyor: 6 cm’lik kayma var - Sayfa 1

Yunanistan’ın ünlü Santorini Adası’ndaki deprem fırtınası sürüyor. Son günlerde peş peşe 4 ve 5 üzeri çok sayıda deprem meydana geldi, volkanik aktiviteler ise devam ediyor.

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Santorini’de deprem fırtınası sürüyor! Uzmanlar uyarıyor: 6 cm’lik kayma var - Sayfa 2

Uzmanlar, özellikle son günlerde bölgedeki volkanik kaldera adı verilen alanın hareketliliğine dikkat çekiyor.

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Santorini’de deprem fırtınası sürüyor! Uzmanlar uyarıyor: 6 cm’lik kayma var - Sayfa 3

2024 yılı Ağustos ayından itibaren deniz tabanındaki volkan yatağının 4 santimetre yükseldiği ve kalderanın doğuya doğru 6 santim kaydığı tespit edildi.

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Santorini’de deprem fırtınası sürüyor! Uzmanlar uyarıyor: 6 cm’lik kayma var - Sayfa 4

Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü Araştırma Direktörü Thanasis Ganas, bu hareketin daha önce 2011-2012 yıllarında da gözlemlenen bir olay olduğunu ancak o dönemde herhangi bir patlama yaşanmadığını söyledi.

Ancak uzmanlar, bu değişimlerin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.

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