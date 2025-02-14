Santorini’de deprem fırtınası sürüyor! Uzmanlar uyarıyor: 6 cm’lik kayma var
Yunanistan’ın Santorini Adası’ndaki deprem fırtınası ve volkanik aktiviteler devam ediyor. Uzmanlar bölgedeki volkanik kaldera adı verilen alanın hareketliliğine dikkat çekiyor.
Yunanistan’ın ünlü Santorini Adası’ndaki deprem fırtınası sürüyor. Son günlerde peş peşe 4 ve 5 üzeri çok sayıda deprem meydana geldi, volkanik aktiviteler ise devam ediyor.
Uzmanlar, özellikle son günlerde bölgedeki volkanik kaldera adı verilen alanın hareketliliğine dikkat çekiyor.
2024 yılı Ağustos ayından itibaren deniz tabanındaki volkan yatağının 4 santimetre yükseldiği ve kalderanın doğuya doğru 6 santim kaydığı tespit edildi.