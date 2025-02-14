Santorini’de deprem fırtınası sürüyor! Uzmanlar uyarıyor: 6 cm’lik kayma var

Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü Araştırma Direktörü Thanasis Ganas, bu hareketin daha önce 2011-2012 yıllarında da gözlemlenen bir olay olduğunu ancak o dönemde herhangi bir patlama yaşanmadığını söyledi.

Ancak uzmanlar, bu değişimlerin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.