Savaşa 11 kurban verdikten sonra depreme yakalandılar Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Zemon ailesi, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaldıkları evde depreme yakalandı. Evleri enkaza dönen aile iç savaşta 11 yakınını kaybetti, depremde ise 12 yaşındaki çocuklarını yitirdi. Enkazdan kendi elleriyle çocuklarının cenazsesini çıkaran aile şimdi ise enkaz altındaki kimlik, kart ve değerli eşyalarını arıyor.

Suriye'nin Haseki kentinde yaşayan Azap Zemon, yaşanan iç savaşta bombaların hedefi olan evleri yıkılırken ailesinden 11 kişiyi kaybetti. Kalan 8 kişi ile birlikte 2015 yılında Suriye'den kaçarak Türkiye'ye sığınan Azap Zemon ve ailesi, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan mülteci kentinde yaşamaya başladı.





1 | 10

Aile kısa sürede İslahiye ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde iki katlı bir evin birinci katındaki daireyi kiraladı. Aile, yeni komşularının da desteği ile yeniden hayata tutundu.





2 | 10

Zemon ailesi, 6 Şubat Pazartesi günü 7.7 büyüklğündeki Kahramanmaraş Pazarcık depreminde iç savaşta yaşadıkları manzarayla karşılaştı. Sarsıntıda yıkılan evi enkaza dönen Zemon ailesinin 12 yaşındaki Abdulmoti Zemon, enkaz altında kaldı. 8 yıl önceki acıları tazelenen Azap Zemon ve diğer aile fertleri, kendi imkanları ile ilk dört saat içerisinde Abdulmoti'nin cenazesine ulaştı.





3 | 10