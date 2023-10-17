Savaşın gölgesinde yaşam: Gazze
İsrail ordusunun saldırılarında 11. güne girilirken Gazze'de bombardımanların hedefi olan sivillerin yaşamı her geçen gün daha da zorlaşıyor.
Kara harekatı gündemdekini yerini korurken İsrail kuvvetlerinin 7 Ekim'de başlayan savaşın 11'inci gününde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.
İsrail ordusunun havadan ve karadan yoğun bombardımanına maruz kalan Gazze kentindeki Filistinliler, günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.
İsrail, 8 Ekim'de Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı almıştı.
İsrail ordusu, 13 Ekim'de abluka altındaki Gazze'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon kişiden bölgenin güneyine geçmelerini istemişti.
İsrail-Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.