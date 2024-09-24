Sayıları hızla artıyor, halk tedirgin: 30 yılda bir oluşuyordu, şimdi bir yılda 30 tane
Konya Havzası’nda sayıları hızla artan obruklar vatandaşları tedirgin ediyor. Prof. Dr. Arık, daha önce 30 yılda bir oluşan obruk sayısının artık yılda 30’a kadar çıktığını belirterek “Bu artık afet sayılmalı, önlem alınmalı” çağrısında bulundu.
Konya Havzası’nda obrukların sayısı artıyor. Yeraltında kireçtaşı ve karstik yapıdaki kayaçların eriyip zamanla çökmesi sonucu oluşan yeraltı sularının sondaj yoluyla kontrolsüz kullanımı, iklim değişikliği ve kuraklık obruk oluşumunu arttırıyor.
KONYA'DA 670 TANE OBRUK VAR
Türkiye’nin yeraltı sularının üçte birinin bulunduğu Konya Havzası’nda 670 obruk bulunuyor.
BirGün Gazetesi'nde yer alan habere göre Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fettullah Arık, geçmişte 30 yılda bir obruk oluştuğunu ancak günümüzde bir yılda 30 obruk oluştuğuna dikkat çekti.
"DURUM GERÇEKTEN KORKUTUCU"
Prof. Dr. Arık, durumun ciddiye alınması gerektiğini hatırlatarak şunları söyledi: