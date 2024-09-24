Sayıları hızla artıyor, halk tedirgin: 30 yılda bir oluşuyordu, şimdi bir yılda 30 tane

BirGün Gazetesi'nde yer alan habere göre Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fettullah Arık, geçmişte 30 yılda bir obruk oluştuğunu ancak günümüzde bir yılda 30 obruk oluştuğuna dikkat çekti.