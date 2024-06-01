Schengen eziyeti: TIR'lar 24 kilometrelik kuyruk oluşturdu

"Kuyrukta beklerken uyku uyuyamıyoruz"

TIR şoförü Nurullah Güneş, Avrupa'ya gidip gelmelerinin sebeplerini ve yaşadıkları zorlukları şöyle açıkladı: "Hem evimize ekmek götürebilmek hem de Türkiye'ye faydalı olabilmek için bu yolu kat ediyoruz. Ancak bu kuyruklar yüzünden normalde 15 günde tamamladığımız tur 25 gün sürebiliyor. Bu hem maddi hem de manevi olarak büyük bir sıkıntı yaratıyor. Her ihtiyacımızı aracın içinde karşılıyoruz. Evde nasıl yaşıyorsak biz de bu araçların içinde yaşıyoruz. Bunun yanında kaçak göçmen olayları da oluyor, bununla başa çıkmak zorunda kalıyoruz. Uyku uyuyamıyoruz bu yüzden. Her türlü tehlikeyle karşılaşabiliyoruz yol üzerinde. Bir parkta olsak en azından uykumuzu alırız, ihtiyaçlarımızı giderebiliriz. Ama bunları dört dörtlük yaşayamıyoruz bu kuyruklar yüzünden."