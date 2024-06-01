Schengen eziyeti: TIR'lar 24 kilometrelik kuyruk oluşturdu
Türkiye'den Avrupa ülkelerine yönelik ihracat taşımacılığı yapan TIR'lar, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda beklemek zorunda kaldı. Komşu ülkenin Schengen bölgesine katılmasının ardından Lesovo Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen sıkı kontroller, TIR kuyruklarının uzamasına neden oldu. TIR şoförleri, uzun bekleme sürelerinden dolayı şikayetlerini dile getirdi.
Bulgaristan ve Romanya'nın 31 Mart'tan itibaren Avrupa Birliği (AB) içinde serbest dolaşım imkanı sağlayan Schengen bölgesine kısmen katılması için anlaşma sağlanmasının ardından Türkiye’den Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda kontroller sıkılaştırıldı. Bu gelişme, Türkiye'den Avrupa'ya ihracat yapan TIR şoförleri için büyük sıkıntılar yarattı.
24 kilometreyi bulan tır kuyruğu
Türkiye'den aldıkları ihraç ürünlerini Avrupa ülkelerine taşıyan TIR'lar, Hamzabeyli yolu üzerinde 24 kilometreyi bulan kuyruklar oluşturdu. Hamzabeyli'nin 750 kapasiteli TIR parkı da tamamen dolmuş durumda. Şoförler, saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalırken, yaşadıkları sıkıntıları dile getiriyor.
"Aynı sorunu sık sık yaşıyoruz"
NTV'de yer alan habere göre; İstanbul'dan aldığı tekstil ürünlerini İngiltere'ye götüren TIR şoförü Nurullah Güneş, yaşadıkları zorlukları şu sözlerle anlattı: "Dün gece saat 02.00'de 35 kilometreden sıraya girdim, daha 18 kilometrem var TIR Parkı'na girmeye. Ne zaman parka ulaşacağımız da belli değil, belki 15 belki de 20 saat sürecek daha kuyrukta bekleyişimiz. Sıkıntının neden yaşandığını bilmiyoruz, keşke bilebilsek. Bu sorunu da sık sık yaşıyoruz burada. Özellikle her sene bu aylarda bu sorun yaşanıyor."
"Kuyrukta beklerken uyku uyuyamıyoruz"
TIR şoförü Nurullah Güneş, Avrupa'ya gidip gelmelerinin sebeplerini ve yaşadıkları zorlukları şöyle açıkladı: "Hem evimize ekmek götürebilmek hem de Türkiye'ye faydalı olabilmek için bu yolu kat ediyoruz. Ancak bu kuyruklar yüzünden normalde 15 günde tamamladığımız tur 25 gün sürebiliyor. Bu hem maddi hem de manevi olarak büyük bir sıkıntı yaratıyor. Her ihtiyacımızı aracın içinde karşılıyoruz. Evde nasıl yaşıyorsak biz de bu araçların içinde yaşıyoruz. Bunun yanında kaçak göçmen olayları da oluyor, bununla başa çıkmak zorunda kalıyoruz. Uyku uyuyamıyoruz bu yüzden. Her türlü tehlikeyle karşılaşabiliyoruz yol üzerinde. Bir parkta olsak en azından uykumuzu alırız, ihtiyaçlarımızı giderebiliriz. Ama bunları dört dörtlük yaşayamıyoruz bu kuyruklar yüzünden."