Science dergisinden İstanbul için büyük deprem uyarısı! Prof. Dr. Okan Tüysüz riskli fayları saydı
Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, Science dergisinde yayımlanan ve "İstanbul'a büyük ve yıkıcı bir deprem geliyor" ifadelerinin kullanıldığı analizle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 23 Nisan’da Marmara Denizi’nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçıların doğuya doğru ilerlediğine dikkat çeken Tüysüz, “Marmara’da deprem olmayacak” yönündeki paylaşımların bilimsel karşılığı olmadığını söyledi.
Amerikan basınında ve hakemli bilim dergisi Science’ta yayımlanan bir araştırmada, Marmara Denizi’nden geçen ana Marmara Fayı boyunca son yıllarda yaşanan depremlerin, kilitli olduğu değerlendirilen fay segmentine doğru ilerlediğine yer verildi.
Çalışmada 2011, 2012 ve 2019 yıllarında meydana gelen depremler ile nisan ayında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntının birlikte değerlendirildiği, bu hareketliliğin İstanbul’da 7,0 ve üzeri büyüklükte bir deprem riskini artırabileceği vurgulandı.
Depremlerin zamanının öngörülemeyeceğini belirten bilim insanları, ancak riskin devam ettiğine vurgu yaparak uyardı.