Sebaste Antik Kenti'nde Roma hamamı kalıntıları bulundu
Uşak'taki Sebaste Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında, büyük kilise olarak bilinen yapıda hamam kalıntıları ortaya çıkarıldı.
Roma'nın ilk imparatoru Augustus tarafından kurulan Uşak'taki Sebaste Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında, büyük kilise olarak bilinen yapıda hamam kalıntıları bulundu.
Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Selçikler beldesindeki antik kentte, 44 yıl aranın ardından geçen yıl başlatılan kazı çalışmaları, Uşak Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Emre Taştemür ve Doç. Dr. Münteha Dinç'in bilimsel danışmanlığında sürdürülüyor.