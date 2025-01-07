Seçil Erzan'ın Bozcaada'daki villası 15 milyon TL'ye satıldı: İşte o ev...

Alacaklının Türkay Gümülcineli, borçlunun Seçil Erzan, şahitlerin ise Ali ve Atilla Yörük olduğu 6 Ocak 2023 tarihli borç sözleşmesinde sözleşme şartları arasında, “Alacaklı, borçluya 10 milyon lira peşin ödeme yapmış olup bu borç için borçlu Seçil Erzan, Çanakkale Bozcaada ilçesi Alaybey Mahallesi'nde tapuya kayıtlı taşınmazdaki hisselerinin tamamı ile adına işlem yapmaya yetkili olduğu Fatma Erzan'ın aynı taşınmazdaki hissesini alacaklıya ipotek vermeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Verilen 10 milyon lira borcun sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde geri ödeneceği konusunda taraflar anlaşmış olup ödenmemesi halinde taşınmazın ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe konularak nakde çevrileceği konusunda taraflar anlaşmaya varmışlardır. Borçlu Seçil Erzan, hiçbir şekilde bu konuda bir itirazı olmayacağını, gerek vekaleten gerek asaleten kabul ve taahhüt eder” ifadeleri yer almıştı.