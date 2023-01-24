Seçim süreciyle ilgili merak edilen 10 soru Seçimin yenilenmesi kararı verilmesi halinde milletvekili genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak. YSK'nin kararına göre, seçim yasasındaki değişikliklerin uygulanmasında geçen bir yıllık sürenin hesabında "oy verme günü" esas alınacak. Seçim tarihi kararı alınmasının ardından YSK, seçimlerin takvimi ile başlangıç tarihini belirleyecek, iki seçim tek takvimde yer alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından seçim kararının ne zaman, nasıl alınacağı, seçim sürecinin işleyişi, seçim yasasındaki değişikliklerin uygulanması gibi konular tartışılıyor. 1 | 12

İşte seçim süreciyle ilgili merak edilen 10 soru: 2 | 12

1- Seçimin yenilenmesi kararı nasıl alınır? Anayasa'nın 116. maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebiliyor. Cumhurbaşkanının da seçimlerin yenilenmesini kararı alma hakkı bulunuyor. Bu şekilde yenileme kararı verilmesi halinde genel seçim ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak. 3 | 12