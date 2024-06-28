Şehir efsanesine döndü: Sadece cüceler girebiliyor... Gizemi çözülemedi
Elazığ'ın Nimri Dağı'nda altın çıkarmak için açılan ve sadece cücelerin girip çalışabildiği iddia edilerek efsanelere konu olan tüneller, halen gizemini koruyor. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören tüneller, görenleri şaşırtıyor.
Keban ilçesindeki Nimri Dağı'nda bulunan ve sadece cücelerin girebildiği tüneller yıllardır gizemini korumaya devam ediyor.
Rivayete göre yıllar önce Ermeniler tarafından açılan bu tünellerde sadece cüceler çalışarak altın çıkarıyordu.
ŞEHİR EFSANESİNE DÖNDÜ
Bu rivayet, kulaktan kulağa aktarılarak günümüze kadar ulaştı.
Efsaneyi merak edenler ise Nimri Dağı'na çıkarak bu tünelleri görmeye geliyor. Bölge halkı bu alanların turizme kazandırılması için çalışma yapılması istiyor.