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Sel bölgesi havadan görüntülendi

Arnavutköy'e bağlı Bolluca Mahallesi'nde meydana gelen selin boyutu gündüz havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

İstanbul'da dün akşam sağanak yağışın ardından meydana gelen selde 2 kişini hayatını kaybetmiş, Arnavutköy'ün Bolluca Mahallesi'ni de sel suları basmıştı.

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Günün aydınlanması ile selin yol açtığı tahribat ortaya çıktı. 

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Yapımı devam eden millet bahçesinde sel nedeniyle banklar yan dönerken, sera alanlarını da su bastığı görüldü.

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Alibeyköy Deresi'nin taşması sonucu sürüklenen bazı malzemelerin ise köprüye takıldığı görüldü.

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