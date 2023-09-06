Sel bölgesi havadan görüntülendi
Arnavutköy'e bağlı Bolluca Mahallesi'nde meydana gelen selin boyutu gündüz havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.
İstanbul'da dün akşam sağanak yağışın ardından meydana gelen selde 2 kişini hayatını kaybetmiş, Arnavutköy'ün Bolluca Mahallesi'ni de sel suları basmıştı.
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Günün aydınlanması ile selin yol açtığı tahribat ortaya çıktı.
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Yapımı devam eden millet bahçesinde sel nedeniyle banklar yan dönerken, sera alanlarını da su bastığı görüldü.
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Alibeyköy Deresi'nin taşması sonucu sürüklenen bazı malzemelerin ise köprüye takıldığı görüldü.
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