Şemsiyeleri hazırlayın: İstanbul dahil birçok il için yağış uyarısı
Meteoroloji’nin 26 Eylül Cumartesi günü için yayımladığı hava tahminine göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Trakya, Karadeniz kıyıları ve İstanbul’un kuzey kesimleri başta olmak üzere bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege’de ise rüzgarın kuvvetli esmesi öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 26 Eylül Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Afyonkarahisar'ın batısı, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.