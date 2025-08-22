Şener Üşümezsoy riskli fay hattına dikkat çekti ve uyardı: Büyük bir deprem yakın tarihte yaşanacak
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölge artçı sarsıntılarla sallanmaya devam ederken, uzmanlardan çarpıcı uyarılar geldi. Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, özellikle Marmara Bölgesi'nde fay hatları üzerinde biriken gerilimin giderek arttığına dikkat çekti ve çok kritik uyarılarda bulundu.
Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul'u bekleyen deprem riskine ilişkin kritik uyarılarda bulundu. Üşümezsoy, özellikle Adalar fay hattı segmenti üzerinde 1999'dan bu yana birikmiş olan enerjiye dikkat çekerek, "Bu bölgede önemli ölçüde sismik boşlum (stress birikimi) oluştu" ifadelerini kullandı.
"YAKINDA BÜYÜK BİR DEPREM OLABİLİR"
Üşümezsoy, Marmara Denizi'ndeki fay hatlarının hareketliliği ve geçmiş deprem verilerini değerlendirerek, yakın gelecekte büyük bir depremin meydana gelme olasılığının yüksek olduğunu vurguladı. Peki İstanbul'da ne şiddetinde bir deprem bekleniyor?
"DOMİNO ETKİSİ YARATTI"
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 17 Ağustos 1999 depreminin ardındaki tektonik gerçeği açıkladı. Üşümezsoy, "17 Ağustos depremi, tek bir fayın kırılmasından ziyade ardışık bir domino etkisiyle meydana geldi.