Şener Üşümezsoy’dan ezber bozan Marmara depremi açıklaması: Adalar fay hattına dikkat çekti

Marmara’daki “kırılmamış fay” yaklaşımının yanlış olduğunu savunan Üşümezsoy, Büyükçekmece’den Yeşilköy ve Tuzla’ya uzanan hattın “ölü fay” niteliğinde olduğunu öne sürdü. Üşümezsoy, söz konusu yapının kırılmamış bir fay şeklinde yorumlanmasını ise “jeolojinin en büyük hatalarından biri” olarak değerlendirdi.