Şener Üşümezsoy’dan ezber bozan Marmara depremi açıklaması: Adalar fay hattına dikkat çekti
Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara’daki deprem riskine ilişkin tartışmalarda gündeme gelen fay senaryolarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Üşümezsoy’un özellikle Adalar Fayı’na ilişkin sözleri, Marmara’daki deprem tartışmasına farklı bir boyut kazandırdı.
Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi’ndeki fay hatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. YouTube kanalında konuşan Üşümezsoy, Adalar Fayı’nın aktif fay olarak değerlendirilmesine itiraz etti.
Marmara’daki “kırılmamış fay” yaklaşımının yanlış olduğunu savunan Üşümezsoy, Büyükçekmece’den Yeşilköy ve Tuzla’ya uzanan hattın “ölü fay” niteliğinde olduğunu öne sürdü. Üşümezsoy, söz konusu yapının kırılmamış bir fay şeklinde yorumlanmasını ise “jeolojinin en büyük hatalarından biri” olarak değerlendirdi.
Marmara’daki fayların tek bir ana fay düzlemi gibi yorumlanmasına da itiraz eden Üşümezsoy, uzun yıllardır tekrarlanan büyük deprem senaryolarının bilimsel açıdan yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Üşümezsoy, “Marmara, Kuzey Marmara’da kırılmamış fay yoktur” ifadesini kullandı.
STRES BİRİKEN FAYDAN KAYNAKLI BİR DEPREM
23 Nisan’da Silivri-Kumburgaz açıklarında meydana gelen depremi de değerlendiren Üşümezsoy, söz konusu depremin Adalar Fayı’ndan yaklaşık 60 kilometre uzakta gerçekleştiğini belirtti. Depremin, 1912 depreminden sonra bölgede stres biriken ve daha önce kırılmayan bir fayın hareketlenmesiyle oluştuğunu savundu.