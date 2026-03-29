Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan korkutan uyarı: O fayda stres bitmedi, 6.5'lik deprem üretebilir
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 1970 Gediz depreminin 56. yıl dönümü dolayısıyla Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen konferansa katıldı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, burada yaptığı konuşmada Kütahya ve çevresindeki fay hatlarına yönelik çok kritik değerlendirmelerde bulundu.
Kütahya ve çevresindeki fay hatlarını değerlendiren Üşümezsoy, özellikle Simav fayıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Simav fayının stresini tam olarak boşaltmadığını belirten Üşümezsoy, bu fayın 6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.