Serenay Sarıkaya olayı: Tutuklandı mı, son durum nedir, gözaltında mı

Son yılların en çok konuştuğu iki isim Mert Demir ve Serenay Sarıkaya, tartışmalı ilişkileriyle aylardır gündemde. Çiftin ‘reklam’ amaçlı sahte ilişkisi olduğu yönünde pek çok iddia ortaya atılırken, son günlerde para işin boyutu değişti. Öyle ki Serenay Sarıkaya, ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na çağrıldı.