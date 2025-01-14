Serenay Sarıkaya olayı: Tutuklandı mı, son durum nedir, gözaltında mı
Mert Demir ile ilişkisi olan ve bomba iddialarla gündeme gelen Serenay Sarıkaya, sosyal medyanın gündeminde. Peki Serenay Sarıkaya olayı nedir, tutuklandı mı?
Son yılların en çok konuştuğu iki isim Mert Demir ve Serenay Sarıkaya, tartışmalı ilişkileriyle aylardır gündemde. Çiftin ‘reklam’ amaçlı sahte ilişkisi olduğu yönünde pek çok iddia ortaya atılırken, son günlerde para işin boyutu değişti. Öyle ki Serenay Sarıkaya, ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na çağrıldı.
Peki Serenay Sarıkaya olayı nedir, tutuklandı mı? İşte Serenay Sarıkaya yaşananlar ve son durum!
SERENAY SARIKAYA SON DURUM NEDİR
Menajerlik ve cast ajanslarına yönelik ortaya atılan iddialar, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu tartışmaların odağında ise sektörde uzun süredir faaliyet gösteren ve 50'den fazla ünlü isme menajerlik hizmeti sunan ID İletişim yer alıyor.