Seyit Onbaşı'nın hatırası için yapıldı: Her biri 75 ton ağırlığında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 18 Mart'ta açıklan köprünün her iki yakadaki kulelerinin zirvelerine Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermilerini simgeleyen yapıların yerleştirilmesi için kaideler yaklaşık 20 gün önce kuruldu.

Bunun ardından Asya ve Avrupa yakalarındaki kulelere her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5'er metre yüksekliğindeki 4 mermi figürü olan anıtsal yapıların montajına geçildi.