Seyit Onbaşı'nın hatırası için yapıldı: Her biri 75 ton ağırlığında
1915 Çanakkale Köprüsü'nün Seyit Onbaşı'nın hatırasını yaşatması amacıyla Asya ve Avrupa yakalarındaki kulelere her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5'er metre yüksekliğindeki 4 mermi figürü yerleştirildi.
Çanakkale Boğazı'nda, Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine top mermisi figürlerinin yerleştirilmesi çalışması tamamlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 18 Mart'ta açıklan köprünün her iki yakadaki kulelerinin zirvelerine Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermilerini simgeleyen yapıların yerleştirilmesi için kaideler yaklaşık 20 gün önce kuruldu.
Bunun ardından Asya ve Avrupa yakalarındaki kulelere her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5'er metre yüksekliğindeki 4 mermi figürü olan anıtsal yapıların montajına geçildi.
Projenin kalıcı çelik imalatlarını sağlayan Çimtaş firması tarafından imal edilen figürlerden ikisi Asya, ikisi Avrupa kulelerine kuruldu.