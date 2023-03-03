SGK önlerinde EYT kuyruğu
EYT ile ilgili düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından SGK binaları önünde kuyruklar oluştu.
Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binaları önünde yoğunluk oluştu.
EYT'yle ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrasında vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren ilçelerdeki SGK binalarına gelmeye başladı.