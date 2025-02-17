Sibirya soğuğu ve kar kapıda! AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Çarşamba gününden itibaren karla karışık beklenen yağış, perşembe ve cuma günü daha da kuvvetli olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, vatandaşlar buzlanma ve don olayına karşı uyardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, bugün itibarıyla İstanbul'da şiddetli yağış ve soğuk hava dalgasının etkili olacağını duyurdu.
Hafta boyunca sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte yağışların Çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmura ve kara dönüşmesi bekleniyor.
Haftalık tahminlere göre, Perşembe devam edecek kar yağışının Cuma ve Cumartesi kuvvetleneceği ve kent genelinde etkili olacağı öngörülüyor.