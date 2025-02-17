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  4. Sibirya soğuğu ve kar kapıda! AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!

Sibirya soğuğu ve kar kapıda! AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!

İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Çarşamba gününden itibaren karla karışık beklenen yağış, perşembe ve cuma günü daha da kuvvetli olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, vatandaşlar buzlanma ve don olayına karşı uyardı.

Sibirya soğuğu ve kar kapıda! AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı: Kuvvetli geliyor! - Sayfa 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, bugün itibarıyla İstanbul'da şiddetli yağış ve soğuk hava dalgasının etkili olacağını duyurdu.

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Sibirya soğuğu ve kar kapıda! AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı: Kuvvetli geliyor! - Sayfa 2

Hafta boyunca sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte yağışların Çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmura ve kara dönüşmesi bekleniyor.

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Sibirya soğuğu ve kar kapıda! AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı: Kuvvetli geliyor! - Sayfa 3

Haftalık tahminlere göre, Perşembe devam edecek kar yağışının Cuma ve Cumartesi kuvvetleneceği ve kent genelinde etkili olacağı öngörülüyor.

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Sibirya soğuğu ve kar kapıda! AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı: Kuvvetli geliyor! - Sayfa 4

Vatandaşların buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.

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