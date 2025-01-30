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  4. Sibirya soğukları Türkiye'yi vuracak! Meteoroloji uzmanı İstanbul için kar yağışı tarihini açıkladı

Sibirya soğukları Türkiye'yi vuracak! Meteoroloji uzmanı İstanbul için kar yağışı tarihini açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahminini açıkladı. 3 Şubat Pazartesi'ye kadar yağış beklenmezken, aynı gün İstanbul da dahil olmak üzere birçok şehirde sağanak yağış öngörülüyor. Sıcaklıkların düşmesi durumunda, İstanbul'da kar yağışı da görülebilir.

Sibirya soğukları Türkiye'yi vuracak! Meteoroloji uzmanı İstanbul için kar yağışı tarihini açıkladı - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için son hava tahminlerini duyurdu. 3 Şubat'a kadar yağış beklenmezken, 3 Şubat'tan itibaren sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. İstanbul'da uzun zamandır beklenen kar yağışının ise 4-5 Şubat tarihlerinde başlaması bekleniyor.

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Sibirya soğukları Türkiye'yi vuracak! Meteoroloji uzmanı İstanbul için kar yağışı tarihini açıkladı - Sayfa 2

SİBİRYA SOĞUKLARI GELİYOR

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, gelecek hafta Sibirya kökenli soğuk bir hava dalgasının Türkiye'yi etkisi altına alacağını açıkladı. Şen, İstanbul'da kar yağışı olasılığına dair de değerlendirmelerde bulundu.

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Sibirya soğukları Türkiye'yi vuracak! Meteoroloji uzmanı İstanbul için kar yağışı tarihini açıkladı - Sayfa 3

SICAKLIK 5 DERECENİN ALTINA DÜŞECEK

Uzmanların açıklamalarına göre, İstanbul’da sıcaklık şu anda 7-8 derece civarında seyrediyor. Ancak kar yağışının gerçekleşmesi için sıcaklığın 5 derecenin altına düşmesi gerekiyor.

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Sibirya soğukları Türkiye'yi vuracak! Meteoroloji uzmanı İstanbul için kar yağışı tarihini açıkladı - Sayfa 4

Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışı ihtimaliyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Önümüzdeki hafta ayın 4'ü, 5'i gibi bir soğuk hava geliyor. Soğuk hava bu sefer Balkanlardan değil de Sibirya üzerinden sarkacak. Bu soğuk hava Türkiye'de bir kar yağışını meydana getirecek."

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