Sibirya soğukları Türkiye'yi vuracak! Meteoroloji uzmanı İstanbul için kar yağışı tarihini açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahminini açıkladı. 3 Şubat Pazartesi'ye kadar yağış beklenmezken, aynı gün İstanbul da dahil olmak üzere birçok şehirde sağanak yağış öngörülüyor. Sıcaklıkların düşmesi durumunda, İstanbul'da kar yağışı da görülebilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için son hava tahminlerini duyurdu. 3 Şubat'a kadar yağış beklenmezken, 3 Şubat'tan itibaren sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. İstanbul'da uzun zamandır beklenen kar yağışının ise 4-5 Şubat tarihlerinde başlaması bekleniyor.
SİBİRYA SOĞUKLARI GELİYOR
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, gelecek hafta Sibirya kökenli soğuk bir hava dalgasının Türkiye'yi etkisi altına alacağını açıkladı. Şen, İstanbul'da kar yağışı olasılığına dair de değerlendirmelerde bulundu.
SICAKLIK 5 DERECENİN ALTINA DÜŞECEK
Uzmanların açıklamalarına göre, İstanbul’da sıcaklık şu anda 7-8 derece civarında seyrediyor. Ancak kar yağışının gerçekleşmesi için sıcaklığın 5 derecenin altına düşmesi gerekiyor.