Sibirya soğukları Türkiye'yi vuracak! Meteoroloji uzmanı İstanbul için kar yağışı tarihini açıkladı

Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışı ihtimaliyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Önümüzdeki hafta ayın 4'ü, 5'i gibi bir soğuk hava geliyor. Soğuk hava bu sefer Balkanlardan değil de Sibirya üzerinden sarkacak. Bu soğuk hava Türkiye'de bir kar yağışını meydana getirecek."