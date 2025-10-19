  1. Ekonomim
Sıcak hava geri dönüyor: Pastırma sıcakları geliyor! Peki pastırma yazı ne zaman, kaç gün sürecek?

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü, sağanak yağış ve kar birçok ilde etkili olmaya başladı. Yapılan son açıklama ise yaz severleri heyecanlandırdı. Meteoroloji kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul başta olmak üzere birçok kentte pastırma sıcakları etkili olacak. İşte detaylar

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hızla düştü. Bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olurken, bazı illerde kar yağışı başladı.

Kavurucu yazın ardından gelen ani soğuklar vatandaşları şaşırttı ancak yazı özleyenler için sevindirici haber de geldi.

Hafta başından beri etkili olan sağanak yağışa ara verileceği bildirildi. Meteoroloji kaynaklarından alınan bilgilere göre, 25-29 Ekim tarihleri arasında yurt genelinde pastırma sıcakları yaşanacak.

 Marmara, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu'da sıcaklıklar yükselecek, yazdan kalma günler yaşanacak.

