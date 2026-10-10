Sıcak hava sürprizi! Sıcaklıklar mevsim normallerini aşacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, 10 Ekim Cumartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinde açık ve az bulutlu bir havanın etkili olması öngörülürken, kuzey, iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 10 Ekim Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurtta yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.