Sıcaklık azalacak, 6 kent için "sarı" alarm verildi! 5 bölgede yağış var: İşte il il hava durumu
Meteoroloji, 7 Mart 2026 Cumartesi günü için hava durumu raporunu paylaştı. Bugün, Marmara ve Ege dışında 5 bölgemizde yağış bekleniyor. Sıcaklık, yurt genelinde 2-4 derece azalacak. 6 il için "sarı" alarm verilerek kar ile yağmur uyarısında bulunuldu. İşte illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Kilis hariç) ile Mersin ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu ve Çorum hariç), Doğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
6 İL İÇİN "SARI" ALARM
Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji tarafından "sarı" kodlu uyarıda bulunularak Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van ile Şırnak illerinde kar ve karla karışık yağmur beklendiği açıklandı.
İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMAYA DİKKAT
Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunuyor.