Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor: Meteoroloji'den 23 kent için sarı alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Göller Yöresi, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van’ın doğusu, Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.