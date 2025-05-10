Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor: Meteoroloji'den 23 kent için sarı alarm!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü 23 kent için kuvvetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle "sarı" kodlu uyarı yapıldı. Yurdun kuzeybatı kesimlerinde sıcaklıklar azalacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Göller Yöresi, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van’ın doğusu, Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde azalacak, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Rüzgar genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey yönlerden iç kesimlerde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), iç Anadolu, İç Ege, Doğu Anadolu ile Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek.
23 KENTE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji, resmi internet sitesi üzerinden birçok kenti 'sarı kod' ile uyardı. Sarı kod ile uyarılan iller şöyle:
Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale.