Sıcaklıklar artacak, yağış ve rüzgara dikkat! Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Akdeniz ve Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Kıyı Ege, Akdeniz ile Çanakkale, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman, Diyarbakır'ın batısında kuvvetli; İzmir, Aydın, Muğla, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor. İşte 12 Şubat 2026 il il hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli yönlerden, orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kıyı Ege, Akdeniz ile Çanakkale, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman, Diyarbakır'ın batısında kuvvetli; İzmir, Aydın, Muğla, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR: Rüzgârın; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Çanakkale çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 10°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege'de kuvvetli, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AYDIN °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.