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  4. Sıcaklıklar artıyor: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri

Sıcaklıklar artıyor: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Ağrı ile Van’ın kuzeydoğusunun yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İşte 27 Temmuz 2025 Pazar gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri...

Sıcaklıklar artıyor: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

1 | 9
Sıcaklıklar artıyor: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 44°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 44°C
Az bulutlu ve açık

2 | 9
Sıcaklıklar artıyor: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

3 | 9
Sıcaklıklar artıyor: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

4 | 9