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  4. Sıcaklıklar artıyor: Termometreler 43 dereceyi gösterecek! Meteoroloji'den hava durumu tahminleri...

Sıcaklıklar artıyor: Termometreler 43 dereceyi gösterecek! Meteoroloji'den hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte 22 Temmuz 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Sıcaklıklar artıyor: Termometreler 43 dereceyi gösterecek! Meteoroloji'den hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

1 | 8
Sıcaklıklar artıyor: Termometreler 43 dereceyi gösterecek! Meteoroloji'den hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
Sıcaklıklar artıyor: Termometreler 43 dereceyi gösterecek! Meteoroloji'den hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

3 | 8
Sıcaklıklar artıyor: Termometreler 43 dereceyi gösterecek! Meteoroloji'den hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

4 | 8