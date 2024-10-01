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  4. Sıcaklıklar birden düşecek, yağış gelecek: Meteorolojiden 20 il için sarı kodlu uyarı...

Sıcaklıklar birden düşecek, yağış gelecek: Meteorolojiden 20 il için sarı kodlu uyarı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İstanbul, Ankara, Bitlis, Muş, Bingöl, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülmesi bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Sıcaklıklar birden düşecek, yağış gelecek: Meteorolojiden 20 il için sarı kodlu uyarı... - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah (Salı) saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Sıcaklıklar birden düşecek, yağış gelecek: Meteorolojiden 20 il için sarı kodlu uyarı... - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C
Az bulutlu

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Sıcaklıklar birden düşecek, yağış gelecek: Meteorolojiden 20 il için sarı kodlu uyarı... - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Sıcaklıklar birden düşecek, yağış gelecek: Meteorolojiden 20 il için sarı kodlu uyarı... - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

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