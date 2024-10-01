Sıcaklıklar birden düşecek, yağış gelecek: Meteorolojiden 20 il için sarı kodlu uyarı...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah (Salı) saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu