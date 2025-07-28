Sıcaklıklar daha da artacak! Meteoroloji uyardı: Yeni rekorlar kırılabilir
Meteoroloji uzmanları, 25 Temmuz'da Şırnak Silopi'de 50,5 derece ile tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekorunun kırıldığını anımsatarak, bu hafta da rekor kırılabileceği uyarısında bulundu.
Sıcaklıkların bu hafta yer yer 40 dereceyi aşacağını belirten uzmanlar, 25 Temmuz'da Şırnak Silopi'de 50,5 derece sıcaklıkla tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekorunun kırıldığını anımsatarak, yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu hafta da rekor kırılabileceği uyarısında bulundu.
REKOR GÜNÜ 25 TEMMUZ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 25 Temmuz'da Şırnak Silopi'de 50,5 derece sıcaklıkla tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekoru kırıldığı ve aynı gün ölçüm yapılan merkezlerin 132'sinde tüm zamanların en yüksek temmuz ayı sıcaklık değerlerinin kaydedildiğini açıklamıştı.
Bakanlık “Temmuz ayı sonuna kadar yeni sıcaklık rekorları gerçekleşebilir” uyarısını yaptı. Açıklamada, en son kırılan sıcaklık değerinin 15 Ağustos 2023 tarihinde 49,5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçüldüğü belirtildi.
MEVSİM NORMALLERİNİN 12 DERECE ÜZERİNDE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nce yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre ülke genelinde halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, özellikle iç kesimlerde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının; sahil kesimlerinde 3 ila 6 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun doğusunda 4 ila 8 derece, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısı ile Karadeniz’in iç kesimlerinde 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Yüksek hava sıcaklıklarının batı kesimlerde çarşamba (30.07.2025), Doğu kesimlerde ise cumartesi (02.08.2025) gününden itibaren azalacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde; beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının, bir haftalık süreçte belirtilen şu değerlere kadar yükseleceği tahmin ediliyor: