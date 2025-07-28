Sıcaklıklar daha da artacak! Meteoroloji uyardı: Yeni rekorlar kırılabilir

REKOR GÜNÜ 25 TEMMUZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 25 Temmuz'da Şırnak Silopi'de 50,5 derece sıcaklıkla tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekoru kırıldığı ve aynı gün ölçüm yapılan merkezlerin 132'sinde tüm zamanların en yüksek temmuz ayı sıcaklık değerlerinin kaydedildiğini açıklamıştı.

Bakanlık “Temmuz ayı sonuna kadar yeni sıcaklık rekorları gerçekleşebilir” uyarısını yaptı. Açıklamada, en son kırılan sıcaklık değerinin 15 Ağustos 2023 tarihinde 49,5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçüldüğü belirtildi.