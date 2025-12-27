Sıcaklıklar düşüyor, Türkiye buz kesecek: 37 kent için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu kar alarmı
Yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede düşerken, kar yağışı Afyonkarahisar'dan Van'a kadar uzanacak. Meteoroloji, 37 il için "sarı" ve "turuncu" kar uyarısında bulundu. Marmara'nın yüksek kesimlerinde bugün başlayacak olan kar yağışı gece saatlerinde etkisini biraz daha artıracak. İşte kar alarmı verilen iller, bölgelerde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, batı kesimler dışında ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ VE DOĞU KESİMLERDE KAR VAR
Yağışların kıyılarda ve güney kesimlerde yağmur ve sağanak iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Batı Karadeniz'in yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor.