Sıcaklıklar hafta sonu dibi görecek! Kara kış kapıda: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Önümüzdeki 3 gün boyunca Ankara, İzmir ve İstanbul'da etkili olacak sağanağın yer yer kuvvetli olması bekleniyor... Sıcaklıkların o tarih itibarıyla kuzey kesimlerde, pazar günü de ülke genelinde düşeceğini bildirdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyrettiğini belirten Tekin, sıcaklıkların cumartesi itibarıyla kuzey kesimlerinde, pazar günü de ülke genelinde 10 ila 15 derece düşeceğini bildirdi.
Gelecek günlerde Türkiye'nin iki farklı yağış sisteminin etkisinde kalacağını aktaran Tekin, "Yarın ülkemizin kuzey, iç ve güney kesimlerinde yağış etkili olacak. Cuma günü ülkemizin iç ve güney kesimlerinde etkili olduktan sonra ilk yağış sistemi yurdu terk edecek." diye konuştu.