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Sıcaklıklar yükselecek, yağış etkisini gösterecek: Hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, doğu kesimlerde 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte 4 Ağustos 2025 Pazartesi il il hava durumu tahminleri...

Sıcaklıklar yükselecek, yağış etkisini gösterecek: Hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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Sıcaklıklar yükselecek, yağış etkisini gösterecek: Hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri - Sayfa 2

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

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Sıcaklıklar yükselecek, yağış etkisini gösterecek: Hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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Sıcaklıklar yükselecek, yağış etkisini gösterecek: Hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 33°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu, zamanla güney kesimleri çok bulutlu

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