Sıcaklıklar yurdun doğusunda mevsim normallerinin üzerinde seyredecek: Hangi iller yağışlı olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun iç ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 21 Haziran 2026 il il hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun doğu kesimlerinde normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla Güney Ege'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu