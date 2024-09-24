Sıcaklıklarda artış bekleniyor... Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un Avrupa yakası, Karabük, Bolu, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır'ın güneyi, Van ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de yer yer sis ve pus bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakasının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
EDİRNE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Avrupa yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu