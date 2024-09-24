Sıcaklıklarda artış bekleniyor... Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakasının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Avrupa yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu