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  4. Sıcaklıklarda artış bekleniyor... Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?

Sıcaklıklarda artış bekleniyor... Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un Avrupa yakası, Karabük, Bolu, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır'ın güneyi, Van ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de yer yer sis ve pus bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Sıcaklıklarda artış bekleniyor... Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakasının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Avrupa yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

1 | 8
Sıcaklıklarda artış bekleniyor... Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

2 | 8
Sıcaklıklarda artış bekleniyor... Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

3 | 8
Sıcaklıklarda artış bekleniyor... Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

4 | 8