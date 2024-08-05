Sıcaktan bunalanlara serinleten haber geldi! Ağustos ayıyla birlikte başladı
Temmuz ayında rekor sıcaklıklar yaşanırken ağustos ayıyla birlikte sıcaklıklar mevsim normallerine geriledi. Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda Afrika sıcaklıklarının Türkiye'yi terk ettiği ifade edildi.
Geçen ay Türkiye kavurucu sıcaklıkların etkisi altında kaldı. Pek çok kentte neredeyse yüzde 100'e varan nem oranı yüksek sıcaklıklarla birleşince adeta dayanılmaz bir hal aldı.
Ancak temmuz ayının geçmesiyle birlikte aşırı sıcaklıklar da etkisini kaybetti.
Hava Forum tarafından yapılan bir paylaşım ise dikkat çekti. Yapılan paylaşımda Afrika sıcaklıklarının Türkiye'yi terk ettiği vurgulanarak "Afrika çöktü ! Pılısını pırtısını topladı gidiyor..." denildi.
Meteorolojiden 5 Ağustos Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre ise kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye, K. Maraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Amasya'nın kuzeyi, Artvin, Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.