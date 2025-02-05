Şiddetli kar yağışı! Valilikten açıklama geldi: Bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi
Bazı il ve ilçelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler...
Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Bazı il ve ilçelerde kar nedeniyle okullar tatil edildi. Deprem bölgesindeki illerde ise asrın felaketinin yıl dönümü anmaları kapsamında eğitime ara verildi.
Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, gün içinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi beklendiği ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak Hadim ve Güneysınır ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitim gören öğrenciler için bugün eğitim öğretime ara verildi."