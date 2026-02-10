  1. Ekonomim
  4. Şiddetli soğuk hava dalgası kapıda: Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a kar yağışı için tarihi açıkladı

MGM, iç ve batı bölgelerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece düşeceğini duyurdu. Yapılan son değerlendirmelere göre hafta boyunca Türkiye genelinde sağanak yağışların etkili olması beklenirken, bazı şehirlerde kar yağışının görülebileceği ifade edildi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise kar yağışına ilişkin tarih vererek yeni değerlendirmelerde bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde yağışlı hava dalgası etkili olacak.

Özellikle batı bölgelerin kıyı kesimleri ile Akdeniz’de perşembe ve cuma günleri yer yer kuvvetli yağış öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte birçok bölgede kış şartlarının yeniden hissedilmesi bekleniyor.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, İstanbul’da beklenen olası “dördüncü kar” yağışıyla ilgili yeni değerlendirmeler yaptı.

Şen, 16-18 Şubat tarihleri arasında batı bölgelerini etkisi altına alması beklenen yeni bir soğuk hava dalgasına dikkat çekerken, mevcut verilere göre İstanbul’da kar yağışı ihtimalinin şu aşamada düşük göründüğünü belirtti.

