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Şiddetli yağış Ayazağa’yı vurdu: Hasar, gün ağarınca ortaya çıktı

İstanbul Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’nde etkili olan sağanak yağış, cadde üzerindeki iş yerlerinde su baskınlarına neden olurken, bazı araçlar sel sularıyla sürüklendi. Bölgede yaşanan selin neden olduğu hasar, sabahın ilk ışıklarıyla gün yüzüne çıktı.

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Şiddetli yağış Ayazağa’yı vurdu: Hasar, gün ağarınca ortaya çıktı - Sayfa 1

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi’nde etkili olan şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokaklar sel sularıyla dolarken, araç ve yaya ulaşımında aksamalar yaşandı. 

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Şiddetli yağış Ayazağa’yı vurdu: Hasar, gün ağarınca ortaya çıktı - Sayfa 2

Cadde üzerindeki çok sayıda iş yeri de su baskınlarından etkilendi. Yağışın ardından bölgede bazı vatandaşlar mahsur kaldı. 

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Şiddetli yağış Ayazağa’yı vurdu: Hasar, gün ağarınca ortaya çıktı - Sayfa 3

Duraklarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmayı beklerken, bazı kişiler iş makineleri ve traktörler yardımıyla bulundukları noktalardan çıkarıldı.

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Şiddetli yağış Ayazağa’yı vurdu: Hasar, gün ağarınca ortaya çıktı - Sayfa 4

Selin yol açtığı hasar sabah ortaya çıktı

Ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü yoğun çalışmaların ardından sabahın erken saatlerinde bölgede biriken suların tahliyesiyle su baskınlarının etkisi azaldı. 

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